На популярном пункте пропуска с Польшей могут образоваться очереди: там начали ремонт

Водителям, которые планируют путешествовать в Польшу через один популярный пункт пропуска, следует учесть, что из-за ремонтных работ легковые автомобили будут переводить на другие полосы.

Ремонтные работы начались на польской стороне пропускного пункта "Краковец – Корчова". И водителям нужно это учесть во время поездки, пишет ГПСУ.

Интересно Опасность в воздухе: какие страны на Ближнем Востоке закрыли небо для самолетов

Что известно о ремонте на пункте пропуска?

По информации польской стороны, с 12 марта и до конца недели в пункте пропуска "Корчева" будут проводиться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на въезде в Польшу.

Это означает, что легковые автомобили временно будут перенаправлять на другие полосы движения, что может привести к заторам. Впрочем, по состоянию на 10:30 накопления машин в обоих направлениях не было.

Просим учесть указанную информацию при планировании поездки и следить за обновлениями по ситуации на границе на наших ресурсах,

– заявили в ГПСУ.

Какими еще пунктами пропуска с Польшей можно воспользоваться?

Ягодин-Дорогуск . Этот пункт пропуска обслуживает и легковой, и грузовой транспорт. Расположен на международном автомобильном пути Е373 (Киев – Ковель – Ягодин – Люблин).

. Этот пункт пропуска обслуживает и легковой, и грузовой транспорт. Расположен на международном автомобильном пути Е373 (Киев – Ковель – Ягодин – Люблин). Рава-Русская – Гребенное . Идеально подходит для автобусов и легковых автомобилей, а также пешеходов. Пункт пропуска расположен на международной трассе М09 (Львов – Рава-Русская), пишет Compass.

. Идеально подходит для автобусов и легковых автомобилей, а также пешеходов. Пункт пропуска расположен на международной трассе М09 (Львов – Рава-Русская), пишет Compass. Шегини – Медика. Пункт пропуска обслуживает пешеходов, легковой и автобусный транспорт и расположен во Львовской области, на международной трассе М11 (Львов – Шегини).

Что еще стоит знать путешественникам?