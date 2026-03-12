На популярному пункті пропуску з Польщею можуть утворитися черги: там почали ремонт

Водіям, що планують подорожувати до Польщі через один популярний пункт пропуску, слід врахувати, що через ремонтні роботи легкові автомобілі будуть переводити на інші смуги.

Ремонтні роботи почалися на польському боці пропускного пункту "Краківець – Корчова". І водіям потрібно це врахувати під час поїздки, пише ДПСУ.

Що відомо про ремонт на пункті пропуску?

За інформацією польської сторони, від 12 березня й аж до кінця тижня у пункті пропуску "Корчова" будуть проводитися ремонтні роботи на смузі руху, що призначена для оформлення легкових автомобілів на в'їзді у Польщу.

Це означає, що легкові автівки тимчасово перенаправлятимуть на інші смуги руху, що може призвести до заторів. Втім, станом на 10:30 накопичення машин в обох напрямках не було.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні на наших ресурсах,

– заявили у ДПСУ.

Якими ще пунктами пропуску з Польщею можна скористатися?

Ягодин-Дорогуськ . Цей пункт пропуску обслуговує і легковий, і вантажний транспорт. Розташований на міжнародному автомобільному шляху Е373 (Київ – Ковель – Ягодин – Люблін).

. Цей пункт пропуску обслуговує і легковий, і вантажний транспорт. Розташований на міжнародному автомобільному шляху Е373 (Київ – Ковель – Ягодин – Люблін). Рава-Руська – Гребенне . Ідеально підходить для автобусів та легкових автомобілів, а також пішоходів. Пункт пропуску розташований на міжнародній трасі М09 (Львів – Рава-Руська), пише Compass.

. Ідеально підходить для автобусів та легкових автомобілів, а також пішоходів. Пункт пропуску розташований на міжнародній трасі М09 (Львів – Рава-Руська), пише Compass. Шегині – Медика. Пункт пропуску обслуговує пішоходів, легковий та автобусний транспорт та розташований у Львівській області, на міжнародній трасі М11 (Львів – Шегині).

Що ще варто знати мандрівникам?