Ремонтні роботи почалися на польському боці пропускного пункту "Краківець – Корчова". І водіям потрібно це врахувати під час поїздки, пише ДПСУ.

Цікаво Небезпека в повітрі: які країни на Близькому Сході закрили небо для літаків

Що відомо про ремонт на пункті пропуску?

За інформацією польської сторони, від 12 березня й аж до кінця тижня у пункті пропуску "Корчова" будуть проводитися ремонтні роботи на смузі руху, що призначена для оформлення легкових автомобілів на в'їзді у Польщу.

Це означає, що легкові автівки тимчасово перенаправлятимуть на інші смуги руху, що може призвести до заторів. Втім, станом на 10:30 накопичення машин в обох напрямках не було.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні на наших ресурсах,

– заявили у ДПСУ.

Якими ще пунктами пропуску з Польщею можна скористатися?

Ягодин-Дорогуськ . Цей пункт пропуску обслуговує і легковий, і вантажний транспорт. Розташований на міжнародному автомобільному шляху Е373 (Київ – Ковель – Ягодин – Люблін).

. Цей пункт пропуску обслуговує і легковий, і вантажний транспорт. Розташований на міжнародному автомобільному шляху Е373 (Київ – Ковель – Ягодин – Люблін). Рава-Руська – Гребенне . Ідеально підходить для автобусів та легкових автомобілів, а також пішоходів. Пункт пропуску розташований на міжнародній трасі М09 (Львів – Рава-Руська), пише Compass.

. Ідеально підходить для автобусів та легкових автомобілів, а також пішоходів. Пункт пропуску розташований на міжнародній трасі М09 (Львів – Рава-Руська), пише Compass. Шегині – Медика. Пункт пропуску обслуговує пішоходів, легковий та автобусний транспорт та розташований у Львівській області, на міжнародній трасі М11 (Львів – Шегині).

Що ще варто знати мандрівникам?