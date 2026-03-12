Ремонтные работы начались на польской стороне пропускного пункта "Краковец – Корчова". И водителям нужно это учесть во время поездки, пишет ГПСУ.
Интересно Опасность в воздухе: какие страны на Ближнем Востоке закрыли небо для самолетов
Что известно о ремонте на пункте пропуска?
По информации польской стороны, с 12 марта и до конца недели в пункте пропуска "Корчева" будут проводиться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на въезде в Польшу.
Это означает, что легковые автомобили временно будут перенаправлять на другие полосы движения, что может привести к заторам. Впрочем, по состоянию на 10:30 накопления машин в обоих направлениях не было.
Просим учесть указанную информацию при планировании поездки и следить за обновлениями по ситуации на границе на наших ресурсах,
– заявили в ГПСУ.
Какими еще пунктами пропуска с Польшей можно воспользоваться?
- Ягодин-Дорогуск. Этот пункт пропуска обслуживает и легковой, и грузовой транспорт. Расположен на международном автомобильном пути Е373 (Киев – Ковель – Ягодин – Люблин).
- Рава-Русская – Гребенное. Идеально подходит для автобусов и легковых автомобилей, а также пешеходов. Пункт пропуска расположен на международной трассе М09 (Львов – Рава-Русская), пишет Compass.
- Шегини – Медика. Пункт пропуска обслуживает пешеходов, легковой и автобусный транспорт и расположен во Львовской области, на международной трассе М11 (Львов – Шегини).
Что еще стоит знать путешественникам?
Не все украинцы знают, что спрашивают пограничники на польской границе. А одна простая ошибка может привести к отказу во въезде.
Также для того, чтобы попасть в Польшу, путешественникам нужно иметь при себе определенную сумму денег.