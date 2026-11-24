PanParagon проанализировал цены на 14 основных продуктов, что входят в списки большинства покупателей в польских магазинах, пишет InPoland. Анализ показывает, что в среднем на третьей неделе ноября за эти продукты придется заплатить 99,44 злотого – а за последние 7 дней стоимость покупок выросла на 1,73 злотого.

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Как выросли цены на продукты в Польше?

Несмотря на то, что стоимость покупок выросла за последнюю неделю, этот рост не такой большой. Он меньше, чем в аналогичный период прошлого года: тогда тот же набор стоил 101 злотый.

Больше всего выросли цены на сладкий перец – он подорожал на 4,4% по сравнению с прошлой неделей. Сейчас килограмм этого овоща обойдется в 15,54 злотого. Выросли цены и на:

помидоры черри (4%);

бананы (2,8%);

сахар (2,6%);

куриные голени (2,3%).

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Рапсовое масло и сливочное масло также подорожали на 0,8% и 0,5% соответственно.

Но некоторые продукты подешевели, и больше всего – морковь – на 2,7%. Средняя цена этого овоща составляет 3,54 злотого за килограмм. По сравнению с предыдущей неделей снизились цены также на картофель, муку для выпечки, яблоки, брокколи и молоко.

Данные GUS показывают, что в прошлом месяце на индекс цен больше всего влияли цены на топливо. В категории транспорта наблюдался рост на 10,4% в годовом исчислении и снижение на 6,1% в месячном исчислении – и это связано с возобновлением действия пакета скидок на топливо, что произошло в начале октября.