PanParagon проаналізував ціни на 14 основних продуктів, що є у списках більшості покупців у польських магазинах, пише InPoland. І аналіз показує, що в середньому у третій тиждень листопада за ці продукти доведеться заплатити 99,44 злотого – а за останні 7 днів вартість покупок зросла на 1,73 злотого.

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Як зросли ціни на продукти у Польщі?

Попри те, що вартість покупок зросла за останній тиждень, це зростання не таке велике. Воно менше, ніж в аналогічний період минулого року: тоді той самий набір коштував 101 злотий.

Найбільше зросли ціни на солодкий перець – він подорожчав на 4,4% порівняно з минулим тижнем. Зараз кілограм цього овоча обійдеться у 15,54 злотого. Зросли ціни й на:

помідори чері (4%);

банани (2,8%);

цукор (2,6%);

курячі гомілки (2,3%).

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Ріпакова олія та вершкове масло також зросли в ціні на 0,8% та 0,5% відповідно.

Але деякі продукти здешевшали, і найбільше подешевшала морква – на 2,7%. Середня ціна цього овоча становить 3,54 злотого за кілограм. Порівняно з попереднім тижнем впали ціни також на картоплю, борошно для випічки, яблука, броколі та молоко.

Дані GUS показують, що минулого місяця на індекс цін найбільше впливали ціни на пальне. В категорії транспорту спостерігалося зростання на 10,4% у річному обчисленні та зниження на 6,1% у місячному обчисленні – і це пов'язано з відновленням дії пакета знижок щодо цін на пальне, що відбулося на початку жовтня.