Не только Вена или Прага: какую ярмарку в Польше обязательно стоит посетить в этом году

Когда речь заходит о рождественских ярмарках в Европе, большинство туристов сразу вспоминает Вену или Прагу. Впрочем, в Польше есть локация, которая все чаще появляется в международных рейтингах и не уступает известным европейским столицам по атмосфере и масштабу.

Говорится о рождественской ярмарке во Вроцлаве – одной из крупнейших и самых популярных в стране. Как она выглядит в этом году – расскажет 24 Канал со ссылкой на Wroclaw.pl.

Смотрите также Что подают на Сочельник в Польше: необычные традиции страны на Рождество

Знакомство с ярмаркой традиционно начинается с нескольких глотков горячего глинтвейна, прогулок между деревянных домиков с резными украшениями и рождественских мелодий, звучащих со всех сторон. Там гармонично сочетаются традиции, гастрономия и праздничные эмоции, создавая атмосферу настоящего европейского Рождества.

В отпуске или командировке неожиданно закончились деньги? Не проблема – с TransferGo друзья или родные могут перевести средства за границу из любой европейской страны в более чем 160 стран мира. Без сложных банковских процедур и за считанные секунды.

Какой была ярмарка во Вроцлаве в прошлом году?

В прошлом году ярмарку посетили не менее 800 тысяч человек, которые в целом совершили более 1,6 миллиона визитов. В этом году организаторы ожидают еще больший наплыв гостей.



Елка во Вроцлаве в 2024 году / Фото 24 Канала

Популярность Вроцлавской ярмарки подтверждают и международные медиа. Различные издания неоднократно включали ее в списки лучших рождественских ярмарок Европы рядом с такими городами, как Вена, Брюгге и Колмар.

Как выглядит ярмарка во Вроцлаве в этом году?

По ценам, часть вкусностей осталась на уровне прошлого года. Так, чашка глинтвейна в фирменной чашке-сапожке стоит 20 злотых, еще столько же нужно оставить в качестве залога за посуду. Шашлык обойдется в 55 злотых, а свиной ошеек – в 49 злотых.

Как выглядит ярмарка во Вроцлаве в 2025 году / Фото Earth Trekkers

Как пишет Earth Trekkers, посетителям предлагают не только традиционные рождественские вкусности, но и ремесленные изделия, праздничные украшения, подарки ручной работы и развлечения для детей. Для самых маленьких работают карусели, сказочные персонажи и фотозоны, а сцена с рождественскими мелодиями дополняет праздничное настроение.

Какие еще ярмарки Европы обязательно надо увидеть?

Ранее мы писали, что перед Рождеством точно стоит увидеть Ратушную площади в столице Австрии – рождественская ярмарка там не только древняя традиция, но и достаточно масштабный праздник с оленьим поездом, гигантским колесом обозрения и огромными рождественскими венками.

Ну и куда же без ярмарки в Брюсселе. Этот город по-настоящему оживает на Рождество, а рождественская ярмарка там больше напоминает настоящий фестиваль. Это ежегодная феерия, простирающаяся между Биржей, площадью Монне, Гран-Пласом, площадью Святой Екатерины и Марше-о-Пуассон.