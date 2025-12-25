Мовиться про різдвяний ярмарок у Вроцлаві – один з найбільших і найпопулярніших у країні. Як він виглядає цьогоріч – розкаже 24 Канал з посиланням на Wroclaw.pl.

Знайомство з ярмарком традиційно починається з кількох ковтків гарячого глінтвейну, прогулянок поміж дерев'яних будиночків із різьбленими прикрасами та різдвяних мелодій, що лунають з усіх боків. Там гармонійно поєднуються традиції, гастрономія та святкові емоції, створюючи атмосферу справжнього європейського Різдва.

Яким був ярмарок у Вроцлаві торік?

Минулого року ярмарок відвідали щонайменше 800 тисяч людей, які загалом здійснили понад 1,6 мільйона візитів. Цьогоріч організатори очікують ще більший наплив гостей.



Ялинка у Вроцлаві у 2024 році / Фото 24 Каналу

Популярність Вроцлавського ярмарку підтверджують і міжнародні медіа. Різні видання неодноразово включали його до списків найкращих різдвяних ярмарків Європи поруч із такими містами, як Відень, Брюгге та Колмар.

Як виглядає ярмарка у Вроцлаві цьогоріч?

Щодо цін, частина смаколиків залишилася на рівні минулого року. Так, філіжанка глінтвейну у фірмовому горнятку-чобітку коштує 20 злотих, ще стільки ж потрібно залишити як заставу за посуд. Шашлик обійдеться у 55 злотих, а свинячий ошийок – у 49 злотих.

Як виглядає ярмарка у Вроцлаві у 2025 році / Фото Earth Trekkers

Як пише Earth Trekkers, відвідувачам пропонують не лише традиційні різдвяні смаколики, а й ремісничі вироби, святкові прикраси, подарунки ручної роботи та розваги для дітей. Для найменших працюють каруселі, казкові персонажі та фотозони, а сцена з різдвяними мелодіями доповнює святковий настрій.

Які ще ярмарки Європи обов'язково треба побачити?

Раніше ми писали, що перед Різдвом точно варто побачити Ратушну площі у столиці Австрії – різдвяний ярмарок там не тільки стародавня традиція, але й досить масштабне свято з оленячим потягом, гігантським колесом огляду та величезними різдвяними вінками.

Ну і куди ж без ярмарку у Брюсселі. Це місто по-справжньому оживає на Різдво, а різдвяний ярмарок там більше нагадує справжній фестиваль. Це щорічна феєрія, що простягається між Біржею, площою Монне, Гран-Пласом, площею Святої Катерини та Марше-о-Пуассон.