Чимало польських традицій на Різдво нагадують українські – але є й кілька цікавих відмінностей. Зокрема, не всі знають, що таке "вігілія" – важлива частина святкування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Culture.pl.
Цікаво Вийшов на роботу – плати штраф: в який день у Польщі категорично заборонили працювати
Які є цікаві традиції у Польщі на Різдво?
У Польщі, як і в багатьох інших країнах, велике значення у святкуванні відіграє ялинка – традиція прикрашати дерево бере свій початок ще з позаминулого століття. До слова, польські ялинки часто прикрашають не тільки іграшками, але і їстівними смаколиками – яблуками, цукерками, горіхами, печивом, а також солом'яними зірками.
Прикраси вішають не просто так – вони символізують родючість. Ялинку ставлять поряд зі столом на Святвечір, а під неї розміщують ясла Ісуса, що відомі як żłóbek.
Але підготовка до Різдва у Польщі починається не з прикрашання ялинки, а з чотиритижневого різдвяного посту, Адвенту. Віряни в цей період моляться, сповідаються та займаються благодійністю. Втім, найвідоміший атрибут посту – спеціальний вінок з чотирма свічками. Їх запалюють кожної неділі почергово. Такі свічки побачити можна не лише у костелах, але й оселях вірян.
А ось саме на Святвечір можна побачити чимало цікавих традицій.
- Очікування першої зірки у небі. Багато поляків 24 грудня сідають за стіл лише тоді, коли на небі з'явиться перша зірка. Традиція нагадує про Вифлеємську зорю, що вела волхвів до місця народження Христа.
- Ділення облаткою. Облатка – це тоненький прісний коржик, що роблять з борошна та води, і на ньому витиснені релігійні зображення. Під час трапези на Святвечір кожен учасник отримує одну облатку та ділиться нею з усіма присутніми. Ритуал відбувається ще до початку їжі, і під час нього можна обмінюватися побажаннями.
- Порожнє місце за столом. У Польщі заведено на Святвечір залишати одне місце за столом порожнім – на випадок, якщо завітає знедолена людина та попросить про притулок. Традиція вимагає, аби самотніх чужинців приймали і ставилися до них, як до вечері – хоча в наші дні трапляється таке нечасто.
- Пісна вечеря. Напередодні Різдва поляки утримують від м'яса та міцних напоїв, тож на столі є багато риби.
Які страви мають бути на Святвечір?
Коли увечері родини по всій Польщі збираються на Вігілію, тобто Святвечір, на столі мають бути традиційні дванадцять пісних страв. Ось вони:
- борщ з вушками;
- вареники з капустою та грибами;
- кутя;
- оселедець;
- узвар;
- голубці з гречкою та грибами;
- грибний суп;
- короп;
- локшина з маком, горіхами й медом;
- капуста з горохом;
- пампухи та пряники;
- маківник.
Куди можна поїхати на Різдво за кордон?
Якщо ви хочете відправитися у відпустку взимку, точно варто відвідати кілька європейських ялинок – чимало з них входять до переліку найкрасивіших у світі.
А ось в кількох країнах Європи снігу на Новий рік та Різдво не дочекаєтеся – там завжди плюсова температура.