Многие польские традиции на Рождество напоминают украинские – но есть и несколько интересных отличий. В частности, не все знают, что такое "вигилия" – важная часть празднования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Culture.pl.

Какие есть интересные традиции в Польше на Рождество?

В Польше, как и во многих других странах, большое значение в праздновании играет елка – традиция украшать дерево берет свое начало еще с позапрошлого века. К слову, польские елки часто украшают не только игрушками, но и съедобными вкусностями – яблоками, конфетами, орехами, печеньем, а также соломенными звездами.

Украшения вешают не просто так – они символизируют плодородие. Елку ставят рядом со столом на Сочельник, а под нее размещают ясли Иисуса, известные как żłóbek.

Но подготовка к Рождеству в Польше начинается не с украшения елки, а с четырехнедельного рождественского поста, Адвента. Верующие в этот период молятся, исповедуются и занимаются благотворительностью. Впрочем, самый известный атрибут поста – специальный венок с четырьмя свечами. Их зажигают каждое воскресенье поочередно. Такие свечи увидеть можно не только в костелах, но и домах верующих.

А вот именно на Сочельник можно увидеть немало интересных традиций.

Ожидание первой звезды в небе . Многие поляки 24 декабря садятся за стол только тогда, когда на небе появится первая звезда. Традиция напоминает о Вифлеемской звезде, что вела волхвов к месту рождения Христа.

. Многие поляки 24 декабря садятся за стол только тогда, когда на небе появится первая звезда. Традиция напоминает о Вифлеемской звезде, что вела волхвов к месту рождения Христа. Деление облаткой . Облатка – это тоненькая пресная лепешка, что делают из муки и воды, и на ней вытеснены религиозные изображения. Во время трапезы на Сочельник каждый участник получает одну облатку и делится ею со всеми присутствующими. Ритуал происходит еще до начала еды, и во время него можно обмениваться пожеланиями.

. Облатка – это тоненькая пресная лепешка, что делают из муки и воды, и на ней вытеснены религиозные изображения. Во время трапезы на Сочельник каждый участник получает одну облатку и делится ею со всеми присутствующими. Ритуал происходит еще до начала еды, и во время него можно обмениваться пожеланиями. Пустое место за столом . В Польше принято на Сочельник оставлять одно место за столом пустым – на случай, если придет обездоленный человек и попросит об убежище. Традиция требует, чтобы одиноких чужаков принимали и относились к ним, как к ужину – хотя в наши дни случается такое нечасто.

. В Польше принято на Сочельник оставлять одно место за столом пустым – на случай, если придет обездоленный человек и попросит об убежище. Традиция требует, чтобы одиноких чужаков принимали и относились к ним, как к ужину – хотя в наши дни случается такое нечасто. Постный ужин. Накануне Рождества поляки воздерживаются от мяса и крепких напитков, поэтому на столе есть много рыбы.

Какие блюда должны быть на Сочельник?

Когда вечером семьи по всей Польше собираются на Вигилию, то есть Сочельник, на столе должны быть традиционные двенадцать постных блюд. Вот они:

борщ с ушками;

вареники с капустой и грибами;

кутья;

селедка;

узвар;

голубцы с гречкой и грибами;

грибной суп;

карп;

лапша с маком, орехами и медом;

капуста с горохом;

пампушки и пряники;

маковник.

