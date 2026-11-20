В Польше к празднованию Рождества относятся очень серьезно – и работники с нетерпением ждут своих выходных. И в этом году их будет немало из-за того, на какой именно день недели приходится Сочельник, пишет InPoland.

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Сколько выходных на Рождество будет в Польше в этом году?

В этом году Сочельник в Польше выпадает на четверг. Но поскольку это уже государственный праздник, для многих людей выходные начнутся уже 24 декабря. Кроме того, польские работники могут претендовать на выходные 25 декабря (Рождество) и 26 декабря (второй день Рождества).

Что касается второго дня Рождества, который выпадает на субботу, то согласно польскому законодательству работники должны получить дополнительный выходной. Но на какой именно день он выпадет, решает руководитель. Таким образом, сотрудники частных предприятий получат дополнительный день отдыха 23 или 28 декабря.

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А вот у госслужащих выходным будет понедельник, 28 декабря. В этот день будут отдыхать чиновники, работающие в Канцелярии премьер-министра, министерствах, центральных и областных учреждениях, а также в налоговой администрации.

Важно: Положение о сокращении рабочего времени в праздничные дни не распространяется на работников, трудоустроенных на основании B2B.