У Польщі до святкування Різдва ставляться дуже серйозно – і працівники з нетерпінням очікують на свої вихідні. І цього року їх буде чимало через те, на який саме день тижня припадає Святвечір, пише InPoland.

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Скільки вихідних на Різдво буде у Польщі цього року?

2026 року Святвечір у Польщі припадає на четвер. Але оскільки він вже є державним святом, для багатьох людей вихідні почнуться вже 24 грудня. Та претендувати на вихідні польські працівники можуть також 25 грудня (Різдво) та 26 грудня (Другий день Різдва).

Через те, що другий день Різдва припадає на суботу, за польським законодавством працівники повинні отримати додатковий вихідний – але на коли саме він припадатиме, вирішує керівник. Тож співробітники приватних підприємств матимуть додатковий день відпочинку 23 чи 28 грудня.

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А ось у держслужбовців вихідним буде понеділок, 28 грудня. В цей день відпочиватимуть чиновники, що працюють у Канцелярії Прем'єр-міністра, міністерствах, центральних, обласних установах та податковій адміністрації.

Важливо! Положення про скорочення робочого часу на свята не поширюється на працівників, що працевлаштовані на підставі B2B.