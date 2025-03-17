1 доллар – тысячи местных банкнот: какая валюта мира самая дешевая

В быстро развивающемся финансовом ландшафте курсы валют постоянно колеблются. В то время как некоторые денежные единицы демонстрируют заметную стабильность, другие испытывают значительное падение.

В частности, говорится об иранском риале. 24 Канал со ссылкой на Forbes рассказывает о самых дешевых валютах мира.

Читайте также Цены шокируют: сколько стоят продукты в Японии

Какая самая дешевая валюта мира

Иранский риал был признан самой дешевой валютой в мире. Эксперты объясняют такое значительное обесценивание целым рядом факторов, в частности:

после Исламской революции 1979 года иностранные инвесторы ушли из Ирана;

ядерная программа;

ирано-иракская война.

Каждый из перечисленных факторов вызвал финансовые трудности и другие политические волнения в Иране. Так, их валюта стала самой дешевой в мире.

Согласно конвертеру валюты Минфин, за один доллар США в Иране придется заплатить примерно 415 098 риалов.



Бывшие купюры иранского риала / Фото Unsplash

Второе место в тройке лидеров самых дешевых валют в мире занял вьетнамский донг – там один доллар стоит почти 25 390 донгов. На третьей строчке расположилась африканская валюта Леоне Сьерра-Леоне.

К слову, ранее мы рассказывали о том какая валюта в мире самая надежная.