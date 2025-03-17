Зокрема, мовиться про іранський ріал. 24 Канал з посиланням на Forbes розповідає про найдешевші валюти світу.

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Яка найдешевша валюта світу

Іранський ріал був визнаний найдешевшою валютою у світі. Експерти пояснюють таке значне знецінення цілою низкою факторів, зокрема:

після Ісламської революції 1979 року іноземні інвестори пішли з Ірану;

ядерна програма;

ірано-іракська війна.

Кожен із перелічених факторів спричинив фінансові труднощі та інші політичні хвилювання в Ірані. Так, їхня валюта стала найдешевшою у світі.

Згідно з конвертером валюти Мінфін, за один долар США в Ірані доведеться заплатити приблизно 415 098 ріалів.



Колишні купюри іранського ріала / Фото Unsplash

Друге місце у трійці лідерів найдешевших валют у світі посів в'єтнамський донг – там один долар коштує майже 25 390 донгів. На третій сходинці розташувалася африканська валюта Леоне Сьєрра-Леоне.

До слова, раніше ми розповідали про те яка валюта у світі найнадійніша.