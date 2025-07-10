Стюардесса рассказала о самой отвратительной привычке пассажиров: вы и не догадывались

Бортпроводница Сиси рассказала об одной части самолета, где лучше никогда не класть свои вещи – там может быть грязнее, чем вы думали. Пассажиры порой оставляют там довольно отвратительные вещи, и большинство людей об этом и не догадываются.

Большинство людей не очень часто летают самолетом, а потому могут даже и не догадываться о том, что карманы на сиденьях перед ними настолько грязные, что даже стюардессы советуют не класть туда никакие свои вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Куда лучше не класть свои вещи в самолете?

Первое место, которого стоит избегать, когда вы оказались на самолете – это карманы на сиденьях. Стюардесса Сиси поделилась в своем тиктоке, что они "отвратительные" – а все из-за огромного разнообразия вещей, которые люди туда складывают.

Кроме того, она не советует класть свою верхнюю одежду, пальто и шапки на верхние полки – они, скорее всего, грязные, и там есть еще один риск.

Я имею в виду, что никогда не видела, чтобы их чистили, и я видела, как вещи людей высыпались из их сумок и попадали на куртки, одежду или что-то другое, поэтому просто не делайте этого,

– поделилась Сиси.

И она – не единственная бортпроводница, что советует избегать использования карманов на сиденьях в самолетах. Многие другие стюарды и стюардессы предостерегают, что лучше положить вещи в сумку, чем в карман – ведь их только очищают от мусора после полета, но никогда по-настоящему не "чистят".

Я вытаскивала и видела, как оттуда вытаскивали всевозможные вещи. Грязные салфетки, пакеты с рвотой, трусики, носки, жвачку, наполовину рассосанные конфеты, огрызок яблока, а потом на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон, ноутбук или iPad,

– рассказала стюардесса.

Другие стюардессы рассказали, что были также случаи, когда в карманах кресел оставляли грязные подгузники. Между тем почти треть путешественников хранит свои вещи в этих очень негигиеничных карманах.

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