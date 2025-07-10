Більшість людей не дуже часто літають літаком, а тому можуть навіть й не здогадуватися про те, що кишені на сидіннях перед ними настільки брудні, що навіть стюардеси радять не класти туди жодні свої речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Куди краще не класти свої речі у літаку?

Перше місце, якого варто уникати, коли ви опинилися на літаку – це кишені на сидіннях. Стюардеса Сісі поділилася у своєму тіктоці, що вони "огидні" – а все через величезну різноманітність речей, які люди туди складають.

Окрім того, вона не радить класти свій верхній одяг, пальта та шапки на верхні полиці – вони, скоріш за все, брудні, і там є ще один ризик.

Я маю на увазі, що ніколи не бачила, щоб їх чистили, і я бачила, як речі людей висипалися з їхніх сумок і потрапляли на куртки, одяг чи щось інше, тому просто не робіть цього,

– поділилася Сісі.

І вона – не єдина бортпровідниця, що радить уникати використання кишень на сидіннях у літаках. Чимало інших стюардів та стюардес застерігають, що краще покласти речі в сумку, ніж у кишеню – аже їх тільки очищають від сміття після польоту, але ніколи по-справжньому не "чистять".

Я витягувала і бачила, як звідти витягували всілякі речі. Брудні серветки, пакети з блювотою, трусики, шкарпетки, жуйку, наполовину розсмоктані цукерки, недогризок яблука, а потім на наступному рейсі ви кладете туди свій телефон, ноутбук або iPad,

– розповіла стюардеса.

Інші стюардеси розповіли, що траплялися також випадки, коли в кишенях крісел залишали брудні підгузки. Тим часом майже третина мандрівників зберігає свої речі в цих дуже негігієнічних кишенях.

До слова, раніше ми вже розповідали, який популярний смаколик тепер заборонено перевозити у літаку.