Эти 9 городов Европы признаны самыми безопасными в мире в 2027 году: список удивит

Список самых безопасных городов мира составила страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection. Для начала там оценили 38 самых популярных направлений для путешественников из США, а также опросили более 1500 человек, пишет Euronews.

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Какие города Европы являются самыми безопасными для путешественников в 2027 году?

Туристов, посетивших 38 популярных городов мира, попросили оценить их по уровню безопасности, опираясь в первую очередь на собственный опыт. Эти результаты сопоставили с индексами безопасности от Numbeo и The Economist, а также с рейтингами городов от GeoSure Global.

Однако страховая компания предупреждает, что эти показатели безопасности отражают ситуацию непосредственно на момент проведения опроса – а это происходило в 2026 году. Следовательно, они не учитывают некоторые события, которые происходят в Европе прямо сейчас.

Итак, в 2027 году самым безопасным городом для туристов в мире стал Монреаль, Канада. По сравнению с предыдущим годом он поднялся аж на 15 позиций и набрал 82,18 балла из 100 за низкий уровень преступности. Единственное, о чем стоит беспокоиться путешественникам, отправляющимся в Монреаль, – это дорожное движение. Пригороды расположены по обе стороны реки, и пересечение мостов на подъезде к городу может затянуться. А если дороги ремонтируются, что происходит практически постоянно, сложность поездки возрастает в пять раз.

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Монреаль назван самым безопасным городом в мире 2027 года / Фото Pexels

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Но несмотря на то, что первое место в списке занял город из Канады, в целом в рейтинге доминирует Европа. В тройку лидеров вошли два европейских города – Цюрих в Швейцарии и Амстердам в Нидерландах.

Однако, несмотря на то, что Цюрих занял второе место, по данным Berkshire Hathaway, город не слишком популярен – в основном из-за сочетания консерватизма с высокими ценами. Но в то же время именно эти два фактора и делают его безопасным. К этому также стоит добавить чистый и безопасный общественный транспорт.

Амстердам в рейтинге охарактеризовали как удивительно безопасное место, учитывая, что путешественники обычно приезжают туда для отдыха – прогулок по каналам, поездок на велосипедах и созерцания картин Рембрандта.

Вот какие еще города из Европы попали в список: