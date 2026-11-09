Ці 9 міст Європи визнано найбезпечнішими у світі 2027 року: список здивує

Список найбезпечніших міст світу уклала страхова компанія Berkshire Hathaway Travel Protection. Для початку там оцінили 38 найбільш популярних напрямків для мандрівників зі США, а також опитали понад 1500 людей, пише Euronews.

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Які міста Європи найбезпечніші для мандрівників у 2027 році?

Туристів, які відвідали 38 популярних міст у світі, попросили оцінити їх за рівнем заходів безпеки, використовуючи передусім власний досвід. Ці результати поєднали з індексами безпеки від Numbeo та The Economist, а також із рейтингами міст від GeoSure Global.

Але страхова компанія застерігає, що ці показники безпеки відображають умови безпосередньо на момент проведення опитування – а це відбувалося у 2026 році. Відтак вони не враховують деякі події, що відбуваються у Європі прямо зараз.

Отож, 2027 року найбезпечнішим містом для туристів у світі став Монреаль, Канада. З попереднього року він піднявся аж на 15 позицій та набрав 82,18 бала зі 100 за низький рівень злочинності. Єдине, про що потрібно турбуватися мандрівникам, які вирушать до Монреаля, – це дорожній рух. Передмістя розташовані по обидва боки річки, і перетин мостів на під'їзді до міста може затягнутися. А якщо дороги ремонтуються, що відбувається практично постійно, складність поїздки зростає уп'ятеро.

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Монреаль названо найбезпечнішим містом у світі 2027 року / Фото Pexels

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Та попри те, що перше місце у списку посіло місто з Канади, загалом у рейтингу домінує Європа. До трійки лідерів потрапили два європейські міста – Цюрих у Швейцарії та Амстердам у Нідерландах.

Хоч Цюрих і посів друге місце, за даними Berkshire Hathaway, місто не надто популярне – здебільшого через поєднання консерватизму з високими цінами. Але водночас саме ці два фактори й роблять його безпечним. До цього також варто додати чистий та безпечний громадський транспорт.

Амстердам у рейтингу схарактеризували як напрочуд безпечне місце, враховуючи те, що мандрівники зазвичай приїздять туди для відпочинку – прогулянок каналами, поїздок велосипедами та споглядання картин Рембрандта.

Ось які ще міста з Європи потрапили у список: