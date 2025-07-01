Атакуют и не дают прохода: туристам популярной столицы портят отдых "жучки любви"
- В Сеуле туристы и жители обеспокоены наплывом "жучков любви".
- Они агрессивно заполонили пешеходные тропы из-за повышения температуры, связанное с изменением климата.
В Сеуле туристы и жители обеспокоены наплывом черных насекомых – "жучков любви". Ими кишат пешеходные тропы, а люди описывают их поведение как агрессивное.
Их распространению поспособствовал рост температуры, связанный с изменением климата. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Сеул заполонили "жучки любви"
На этой неделе на видео, снятом на пешеходных тропах горы Кёнсан в Инчхоне, зафиксировали большие рои чернокрылых насекомых. Они окружили посетителей и покрыли деревья, перила и ступеньки.
Дело в том, что насекомые с научным названием Plecia longiforceps – "жучки любви" – имеют уникальный брачный ритуал. Во время этого процесса самцы и самки часто летают вместе, что символизирует их связь.
Как насекомые "атакуют" туристов: смотрите видео
Их популяция значительно увеличилась в летний период в столичном регионе Сеула – ранее они жили только в теплых климатических зонах. Это связано с повышением температуры.
Городская администрация Сеула обнаружила, что в прошлом году было примерно 9 296 жалоб на этих насекомых, тогда как в 2023 году их количество составляло 4 418. Видимо, этом году их станет гораздо больше, потому что как жители, так и туристы, недовольны.
Тем временем в Ботаническом саду Берлина раскрылся "трупный цветок".