Город балансирует на краю скалы: шторм "Гарри" образовал масштабный оползень побережья

Мощный шторм на Сицилии разрушил длинный участок склона холма, на вершине которого расположен небольшой город. Его мэр уже заявил, что ситуация там "ужасная".

Более 1500 человек уже удалось эвакуировать из их домов из-за оползня после шторма, который начался в воскресенье. В конце концов образовался оползень длиной 4 километра – и он продолжает распространяться, что вызывает опасения относительно разрушения исторической части города Нишеми, пишет BBC.

Что известно о шторме на Сицилии?

Массимилиано Конти, мэр Нишеми, города на юге острова, заявил, что оползень "драматический", а ситуация в городе далека от идеальной. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших, и шторм повредил только дома – несмотря на это мэр призывает не относиться к этому событию легкомысленно.

На многочисленных фото и видео, что начали распространяться в сети, видно дома на грани разрушения – а генеральный директор службы гражданской защиты Сицилии еще вчера заявил, что "все дома в радиусе 50 – 70 метров развалятся", пишет The Guardian.

Школы не работали во вторник, а также закрыли дорогу, соединяющую Нишеми и соседний прибрежный город Гела.

Шторм вызвал масштабный оползень на Сицилии: смотрите видео

Население Нишеми составляет около 25 000 человек – и многим из них последние дни пришлось провести у родственников или вообще на местной спортивной арене из-за эвакуации. Во вторник утром оползень увеличился еще на 10 метров.

Ситуация ужасная, особенно учитывая, что скрип продолжается, а дождь не способствует ни спасательным операциям, ни техническим исследованиям,

– заявил мэр города.

За ситуацией непрерывно следят, ведь она может измениться в любой момент.

