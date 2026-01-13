Укр Рус
Закордон Новости о жизне за границей 2 самые странные штрафы в Испании: украинцы о них даже не догадываются
13 января, 13:06
3

2 самые странные штрафы в Испании: украинцы о них даже не догадываются

Марина Блохина
Основні тези
  • В Испании штраф в 750 евро можно получить за выбрасывание мусора не после 21:00 или за оставление его возле контейнера.
  • Существует штраф за мочеиспускание в море, хотя его трудно проверить и доказать.

Перед поездкой в другую страну, а особенно перед переездом, всегда следует проверять местные правила. Впрочем, есть и такие законы, о которых большинство людей узнают уже на собственном горьком опыте.

Украинка, что уже несколько лет живет в Испании, рассказала о нескольких странных штрафах, которые в стране можно получить за довольно привычную для украинцев вещь, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Интересно Украинка раскрыла лучший город Испании для жизни: о нем мало кто знает

За что в Испании можно получить штраф?

Оказывается, огромный штраф в 750 евро в Испании можно получить за одно довольно необычное действие – выбрасывание мусора. Оказывается, в Испании это нужно делать по правилам, и говорится здесь даже не о сортировке.

Я об этом не знала и часто собирала косые взгляды от соседей, 
– поделилась украинка.

Оказывается, в Испании мусор выбрасывать можно только после 21:00. Кроме того, ни за что нельзя оставлять мусор возле контейнера. Если же нарушить одно из этих правил, можно попрощаться с 750 евро.

Украинка рассказала о штрафах в Испании: смотрите видео

И такой закон существует не просто так – все из-за сочетания жары и органики, что образует достаточно сильную вонь. И для того, чтобы этого избежать, мусор нужно выбрасывать исключительно вечером, когда уже прохладнее.

Это необязательно произойдет с вами, но уже одного мужчину оштрафовали на 600 евро, 
– добавила девушка.

Для того, чтобы проверить точно, когда можно выбрасывать мусор, следует обратить внимание на контейнер – часто на нем пишет время, когда можно выбрасывать мусор.

Есть в Испании еще один штраф, который, правда, очень трудно проверить и доказать, но все же за это нарушение можно заплатить немаленькую сумму. И касается он мочеиспускания в море.

Штрафы есть и они официальные. Мне реально интересно, как они это проверяют, и вообще, или кого-то уже штрафовали, 
– рассказала блогерша.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?