На Санторини скоро начинается туристический сезон: можно ли планировать там отдых в 2025 году
На Санторини постепенно снижаются сейсмические толчки. Жители и гости, которые эвакуировались во время землетрясений, возвращаются на остров.
Кроме этого, там снова открываются школы и предприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
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Можно ли планировать отдых на Санторини
Санторини является одним из самых популярных туристических направлений Греции. Министр туризма страны Ольга Кефалогианни объявила, что в этом году остров снова будет принимать посетителей.
Она подчеркнула, что для жителей и гостей острова принимаются все необходимые меры предосторожности.
С первой минуты мы сказали, что приоритетом является безопасность как жителей, так и посетителей. Итак, мы открываем Санторини, и, конечно, мы с нетерпением ждем сезона, который будет работать как можно нормально. Конечно, принимая все меры предосторожности, потому что, как я уже говорила ранее, безопасность важна для нас превыше всего,
– сказала Кефалогианни.
На прошлой неделе мэр Санторини Никос Зорзос заявил, что тысячи людей возвращаются на остров. Он призвал правительственных чиновников помочь в управлении рисками, в частности предотвратить камнепады, а также отремонтировать и установить ограждения на склонах.
Мы привыкли иметь дело с чрезвычайными ситуациями. Но важно то, что мы хотим убедиться, что наши жители и посетители на Санторини будут чувствовать себя в безопасности и наслаждаться временем на острове,
– добавила министр туризма.
Несмотря на беспокойство, Ольга Кефалогианни заявила, что прогноз нынешнего туристического сезона, который начинается уже в апреле, остается оптимистичным.
- Напомним, что в конце января 2025 года в Эгейском море начались землетрясения, из-за чего остров Санторини испытал десятки тысяч подземных толчков.
- В начале февраля с острова эвакуировали около 11 тысяч человек. Также на острове закрыли все школы, сады и приостановили строительные работы.