Чтобы заманить туристов, Чэнду публиковало в Интернете фотографии покрытой снегом территории. Но когда посетители прибыли, то были шокированы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как китайская туристическая деревня обманула посетителей

Когда посетители прибыли, они увидели, что никакого снега в Чэнду нет. Оказалось, что деревянные домики и перила небрежно покрыты ватой.

Вата кое-где разбросана коричневым газоном, а крышу одной постройки накрыли какой-то белой подстилкой, которую закрепили железными скобами.

Ожидание:



Так выглядел Чэнду в рекламе соцсетей / Weibo

Реальность:



Так выглядел Чэнду в реальности / @Alert-/RedNote



Снег пытались сымитировать с помощью ваты / @Alert-/RedNote



Искусственный снег в Чэнду / Weibo

Туристы были разъярены и разочарованы. Ведь их просто обманули.

Реагируя на бурную реакцию посетителей, The Snow Village извинилось в социальных сетях, обвиняя в фиаско "необычно теплую погоду" в регионе.

Сотрудник агентства сказал, что зимой в Чэнду обычно снежит, поэтому они якобы заранее организовали это место для фотосессии, чтобы дождаться снега.

В прошлом каждую зиму шел снег. Поэтому мы модернизировали эту территорию, чтобы она стала местом для экскурсий, и широко рекламировали ее перед ее открытием. Мы ждали прихода снега. К сожалению, погода не была на нашей стороне,

– сказал работник.

После возмущения общественности фальшивый снег из ваты убрали. А недовольным посетителям предоставили возмещение.