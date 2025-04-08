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Закордон Туризм Украинская авиакомпания SkyUp запускает еще 3 новых направления: куда будет летать на этот раз
8 апреля, 10:21
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Украинская авиакомпания SkyUp запускает еще 3 новых направления: куда будет летать на этот раз

Марта Касиянчук
Основні тези
  • SkyUp Airlines откроет новые рейсы из Кишинева в Берлин, Прагу и Стокгольм в июне 2025 года.
  • Из-за ограничений в Украине авиакомпания базируется в аэропорту Молдовы.

В декабре 2024 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines сообщила возобновление работы на внутреннем рынке авиаперевозок. Теперь лоукостер откроет рейсы в еще три европейских города – они будут выполняться из Кишинева.

С июня авиаперевозчик начнет летать из Кишинева в Берлин, Прагу и Стокгольм. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

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SkyUp запускает 3 новых направления из Молдовы

В сообщении пресс-службы авиакомпании стало известно, что новые рейсы начнутся в июне 2025 года, соединив главный аэропорт Молдовы со столицами Германии, Чехии и Швеции:

  • "Кишинев – Стокгольм", с 01 июня 2025 года каждый вторник и воскресенье;
  • "Кишинев – Прага", с 02 июня 2025 каждый понедельник и субботу;
  • "Кишинев – Берлин", с 04 июня 2025 каждую среду и пятницу.

Напомним, авиакомпания SkyUp Airlines пока не может выполнять рейсы непосредственно из Украины из-за ограничений гражданских авиаперевозок на фоне полномасштабной войны. Поэтому временно самолеты украинской авиакомпании базируются в аэропорту "Кишинев" в соседней Молдове.

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила об открытии новых маршрутов из Кишинева, которые соединят путешественников с популярными направлениями Европы. Полеты будут доступны в такие города, как:

  • Аликанте, Барселона и Пальма-де-Майорка в Испании;
  • Афины, Ираклион и Салоники в Греции;
  • Ницца и Париж во Франции;
  • Лиссабон в Португалии;
  • Ларнака на Кипре.

Первые полеты запланированы на апрель 2025 года.