SkyUp не прекращает удивлять: снова запускает новые рейсы по популярным направлениям
- Авиакомпания SkyUp открывает рейсы из Румынии в Ираклион и Ларнаку с июня.
- Цены на рейсы начинаются от 53 евро, но есть ограничения на ручную кладь.
Авиакомпания SkyUp, основанная украинской командой, открывает регулярные рейсы в популярные курортные направления из третьей европейской страны. Речь идет о Румынии.
Перелеты станут доступными уже в июне. Детали о новых направлениях SkyUp из Румынии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Avianews.
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SkyUp запускает новые рейсы из Румынии
С 16 июня авиаперевозчик начнет летать по понедельникам из Бухареста в Ираклион, с 20 июня – по пятницам из Бухареста и Клуж-Напоки в Ларнаку.
Цены на новые рейсы:
- Бухарест – Ираклион: от 53 евро в одну сторону;
- Бухарест – Ларнака: от 54 евро в одну сторону;
- Клуж-Напока – Ларнака: от 59 евро в одну сторону.
Ограничения багажа
Путешественникам следует помнить, что самые дешевые авиабилеты позволяют перевозить лишь небольшую ручную кладь.
Разрешается брать на борт небольшую сумку или рюкзак с максимальными размерами 40x30x20 сантиметров и весом до 9 килограммов. Пассажиры, которым нужен дополнительный багаж, платят дополнительную плату или могут выбрать более дорогой тариф.
К слову, недавно SkyUp запустил регулярные рейсы из столицы Молдовы, а также из польских городов Варшава и Катовице.