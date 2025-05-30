SkyUp не прекращает удивлять: снова запускает новые рейсы по популярным направлениям

Авиакомпания SkyUp, основанная украинской командой, открывает регулярные рейсы в популярные курортные направления из третьей европейской страны. Речь идет о Румынии.

Перелеты станут доступными уже в июне. Детали о новых направлениях SkyUp из Румынии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Avianews.

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SkyUp запускает новые рейсы из Румынии

С 16 июня авиаперевозчик начнет летать по понедельникам из Бухареста в Ираклион, с 20 июня – по пятницам из Бухареста и Клуж-Напоки в Ларнаку.

Цены на новые рейсы:

Бухарест – Ираклион: от 53 евро в одну сторону;

Бухарест – Ларнака: от 54 евро в одну сторону;

Клуж-Напока – Ларнака: от 59 евро в одну сторону.

Ограничения багажа

Путешественникам следует помнить, что самые дешевые авиабилеты позволяют перевозить лишь небольшую ручную кладь.

Разрешается брать на борт небольшую сумку или рюкзак с максимальными размерами 40x30x20 сантиметров и весом до 9 килограммов. Пассажиры, которым нужен дополнительный багаж, платят дополнительную плату или могут выбрать более дорогой тариф.

К слову, недавно SkyUp запустил регулярные рейсы из столицы Молдовы, а также из польских городов Варшава и Катовице.