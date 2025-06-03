Перельоти стануть доступними вже у червні. Деталі про нові напрямки SkyUp з Румунії розповідає 24 Канал з посиланням на Avianews.
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SkyUp запускає нові рейси з Румунії
З 16 червня авіаперевізник почне літати щопонеділка з Бухареста до Іракліону, з 20 червня – щоп'ятниці з Бухареста та Клуж-Напоки до Ларнаки.
Ціни на нові рейси:
- Бухарест – Іракліон: від 53 євро в один бік;
- Бухарест – Ларнака: від 54 євро в один бік;
- Клуж-Напока – Ларнака: від 59 євро в один бік.
Обмеження багажу
Мандрівникам слід пам'ятати, що найдешевші авіаквитки дозволяють перевозити лише невелику ручну поклажу.
Дозволяється брати на борт невелику сумку або рюкзак з максимальними розмірами 40x30x20 сантиметрів і вагою до 9 кілограмів. Пасажири, яким потрібен додатковий багаж, сплачують додаткову плату або можуть обрати дорожчий тариф.
До слова, нещодавно SkyUp запустив регулярні рейси зі столиці Молдови, а також із польських міст Варшава та Катовіце.