Рекордный снег в Японии – чтобы поиграть в снежки, дети роют траншеи: видео с места происшествия
Во многих частях Японии до сих пор продолжается непогода. Рекордные снегопады зафиксировали в районах побережья Японского моря, а также на тихоокеанской стороне, где снега обычно мало.
Количество снега превысило среднесезонную норму во многих районах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NHK.
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Какова ситуация в Японии
Японское метеорологическое агентство сообщает, что с 3 февраля и до воскресенья сильный снег выпал в широких районах северной и западной Японии.
Во вторник в городе Обихиро на востоке Хоккайдо за 12 часов выпало 120 сантиметров снега. Эта цифра является национальным рекордом. А в деревне Сиракава в префектуре Гифу за 48 часов в среду выпало 129 сантиметров снега – это самый сильный снегопад в тех краях с 1983 года.
В городе Ниигата тоже побит рекорд – там выпало 44 сантиметра снега.
Тем временем в сети появилось видео, как дети, играющие в снежки, роют траншеи. На кадрах можно увидеть, что снега действительно очень много.
Дети роют траншеи для игры в снежки: смотрите видео
Ожидается, что снегопады еще продолжатся в районах побережья Японского моря на севере и востоке Японии.
Метеорологи призывают местных жителей быть осторожными из-за возможных перебоев в движении, отключения электроэнергии, падения деревьев и схода лавин.