В этой стране ЕС массово сокращают сотрудников: какие вакансии для украинцев еще открыты

В польском бизнес-секторе средняя зарплата составляет 9345 злотых брутто, то есть примерно 108 тысяч гривен. Впрочем, работодатели в стране все более избирательно подходят к найму сотрудников, а в ряде традиционных отраслей продолжаются сокращения, пишет "Минфин".

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В каких отраслях Польши растет количество рабочих мест?

Наиболее заметный рост занятости в третьем квартале 2026 года зафиксировали в следующих отраслях:

электроника;

транспорт;

промышленное оборудование.

Именно в этих направлениях сохраняется положительная динамика на фоне сокращений в других частях промышленного сектора. Но особенно показательна ситуация в производстве транспортного оборудования.

Автомобильная промышленность в Польше теряет работников, а вот предприятия, выпускающие другие виды техники и транспорта, только наращивают занятость. К этой категории относится производство авиационной, железнодорожной, судостроительной и некоторых видов военной техники. В целом же количество работников в этой сфере выросло на 60,3 тысячи человек.

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Производство автомобилей остается одним из крупнейших работодателей в Польше, но всего за год отрасль потеряла 6,7 тысячи работников.

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Одним из важных факторов роста занятости становятся и государственные инвестиции в оборонное производство. Польша расширяет границы собственного военно-промышленного комплекса, и из-за этого предприятия испытывают потребность в дополнительном персонале.

Где в Польше сокращают работников?

Между тем несколько отраслей оказались в противоположной ситуации, и там постоянно фиксируется сокращение работников. Помимо автомобильной промышленности это также мебельная и легкая промышленность.

Но сокращение занятости не означает, что, например, вся автомобильная промышленность перестала нанимать людей. Речь идет скорее об общем изменении численности персонала. Но это может быть и результатом оптимизации производства, либо пересмотра расходов, либо изменения потребностей предприятий.