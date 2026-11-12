У цій країні ЄС масово скорочують персонал: які вакансії для українців ще відкриті

У польському бізнес-секторі середня зарплата становить 9345 злотих брутто, тобто приблизно 108 тисяч гривень. Втім, роботодавці в країні дедалі вибірковіше наймають працівників, а у низці традиційних виробництв тривають скорочення, пише "Мінфін".

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У яких галузях Польщі кількість робочих місць росте?

Найпомітніше збільшення зайнятості у третьому кварталі 2026 року зафіксували у виробництвах:

електроніки;

транспорту;

промислового обладнання.

Саме в цих напрямках зберігається позитивна динаміка на тлі скорочень в інших частинах промислового сектору. Але особливо показовою є ситуація у виробництві транспортного обладнання.

Автомобільна промисловість у Польщі втрачає працівників, а ось підприємства, що випускають інші види техніки та транспорту, тільки нарощують зайнятість. До цієї категорії належить виробництво авіаційної, залізничної, суднобудівної та деяких видів військової техніки. Загалом же кількість працівників у цьому напрямі зросла на 60,3 тисячі осіб.

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Виробництво автівок залишається одним з найбільших роботодавців у Польщі, але лише за рік галузь втратила 6,7 тисячі працівників.

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Одним із важливих чинників зростання зайнятості стають і державні інвестиції в оборонне виробництво. Польща розширює межі власного військово-промислового комплексу, і через це підприємства мають потребу в додатковому персоналі.

Де в Польщі скорочують працівників?

Тим часом кілька галузей опинилися на протилежному боці, і там постійно фіксують скорочення працівників. Окрім автомобільної промисловості, це також меблева та легка промисловість.

Але скорочення зайнятості не означає, що, наприклад, уся автомобільна промисловість припинила наймати людей. Мовиться скоріше про загальну зміну чисельності персоналу. Але це може бути й результатом оптимізації виробництва або ж перегляду витрат чи зміни потреб підприємств.