В Италии туроператоров оштрафовали на 20 миллионов евро за спекуляцию билетами в Колизей

Антимонопольный комитет Италии (AGCM) наложил штрафы на общую сумму почти 20 миллионов евро на компанию по продаже билетов и шестерых туроператоров. Санкции связаны с практикой накопления билетов в Колизей, которая ограничивает доступ туристов к амфитеатру.

Регулятор заявил, что расследование, начатое в июле 2023 года, показало, что онлайн-покупка билетов в Колизей "была фактически невозможной". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Итальянские туроператоры спекулируют с билетами в Колизей

AGCM объявил, что компания CoopCulture, ответственная за официальную продажу билетов в Колизей с 1997 по 2024 год, была оштрафована на 7 миллионов евро. Она не смогла предотвратить автоматическое накопление билетов и практиковала резервирование значительной части билетов для собственных туристических пакетов.

Операторы получали выгоду от постоянного отсутствия билетов, из-за чего потребители не имели другого выбора, кроме как покупать их через эти каналы – часто по гораздо более высоким ценам с дополнительными услугами,

– подытожили в AGCM.

Регуляторный орган также обнаружил, что несколько туроператоров, в частности Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited и Musement S.p.A., использовали ботов и другие автоматизированные инструменты для поиска билетов.

Такая практика была связана с быстрым исчерпанием билетов, доступных по базовым ценам на сайте CoopCulture. Затем операторы перепродавали эти билеты в комплекте с такими услугами, как экскурсии или приоритетный доступ, по значительно более высоким ценам.

Отмечается, что расследование было начато в июле 2023 года после волны жалоб от потребителей, которые сообщали о трудностях с приобретением билетов в Колизей по официальным ценам в Интернете.

А ранее 24 Канал рассказывал о переоцененных туристических направлениях.