Украинка рассказала о стоимости обустройства жилья в Германии / Коллаж 24 Канала
Украинка Людмила Русина рассказала, что практически все квартиры в Германии, сдаваемые в аренду, пустуют, когда в них заселяются люди. Поэтому приходится тратить определенные средства еще и на обустройство.
Украинская блогерша рассказала, сколько денег ей пришлось потратить на обустройство жилья в Германии. А некоторые предметы мебели стоят дешевле, чем может показаться, поделилась женщина в своем TikTok.
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Сколько стоит обустройство квартиры в Германии?
Украинка рассказала, что квартира, в которую она въехала, была совершенно пустая – даже без лампочек. Большую часть мебели женщина покупала на немецком сайте Kleinanzeigen. Цены на вещи такие:
- большой шкаф в прихожей – 10 евро;
- комод – 49 евро;
- шкафчик – 39 евро;
- зеркало – 5 евро;
- люстра – 5 евро.
Комод в детской комнате, купленный подержанным, обошелся в 40 евро, новый стол – также 40 евро. Кровать с матрасом стоила 70 евро, а два стула – 20 евро. А шкаф обошелся всего в 5 евро, поэтому украинка отметила, что это почти бесплатно.
Украинка раскрыла стоимость мебели в квартире: смотрите видео
В спальне цены на мебель оказались немного выше:
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- комоды – 60 и 70 евро;
- шкаф – 80 евро;
- тумбочка – 10 евро;
- кровать – бесплатно;
- люстра – 5 евро;
- стул – 10 евро.
Ванная комната должна была бы быть дорогой, но у нас она очень дешевая. Мы сделали здесь косметический ремонт, потому что она была в ужасном состоянии
Один шкафчик удалось найти на улице, так что он достался бесплатно. Стиральная машина, практически новая, стоила всего 150 евро. А вот зеркало подбирали под шкафчик – обошлось оно в 15 евро. Еще 35 евро пришлось отдать за крышку на унитаз.
Всю мебель в гостиной покупали б/у:
- комод – 35 евро;
- шкафчик – 50 евро;
- стульчик – 10 евро;
- 2 люстры – 20 евро;
- диван – 300 евро;
- полки – бесплатно.
Ну и последнее – это кухня. Она должна быть самой дорогой в квартире, и в нашем случае так и есть, хотя она и была бывшей в употреблении. И вся мебель, включая посудомоечную машину и холодильник, обошлась нам в 500 евро
Мебель на всю квартиру обошлась украинке в 1800 евро. Также пришлось заплатить за услуги доставки 350 евро, за сборку и установку женщина не платила, ведь ей помогли друзья.
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