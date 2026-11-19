Украинская блогерша рассказала, сколько денег ей пришлось потратить на обустройство жилья в Германии. А некоторые предметы мебели стоят дешевле, чем может показаться, поделилась женщина в своем TikTok.

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Сколько стоит обустройство квартиры в Германии?

Украинка рассказала, что квартира, в которую она въехала, была совершенно пустая – даже без лампочек. Большую часть мебели женщина покупала на немецком сайте Kleinanzeigen. Цены на вещи такие:

большой шкаф в прихожей – 10 евро;

комод – 49 евро;

шкафчик – 39 евро;

зеркало – 5 евро;

люстра – 5 евро.

Комод в детской комнате, купленный подержанным, обошелся в 40 евро, новый стол – также 40 евро. Кровать с матрасом стоила 70 евро, а два стула – 20 евро. А шкаф обошелся всего в 5 евро, поэтому украинка отметила, что это почти бесплатно.

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Украинка раскрыла стоимость мебели в квартире: смотрите видео

В спальне цены на мебель оказались немного выше:

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комоды – 60 и 70 евро;

шкаф – 80 евро;

тумбочка – 10 евро;

кровать – бесплатно;

люстра – 5 евро;

стул – 10 евро.

Ванная комната должна была бы быть дорогой, но у нас она очень дешевая. Мы сделали здесь косметический ремонт, потому что она была в ужасном состоянии– поделилась украинка.

Один шкафчик удалось найти на улице, так что он достался бесплатно. Стиральная машина, практически новая, стоила всего 150 евро. А вот зеркало подбирали под шкафчик – обошлось оно в 15 евро. Еще 35 евро пришлось отдать за крышку на унитаз.

Всю мебель в гостиной покупали б/у:

комод – 35 евро;

шкафчик – 50 евро;

стульчик – 10 евро;

2 люстры – 20 евро;

диван – 300 евро;

полки – бесплатно.

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Ну и последнее – это кухня. Она должна быть самой дорогой в квартире, и в нашем случае так и есть, хотя она и была бывшей в употреблении. И вся мебель, включая посудомоечную машину и холодильник, обошлась нам в 500 евро– поделилась украинка.

Мебель на всю квартиру обошлась украинке в 1800 евро. Также пришлось заплатить за услуги доставки 350 евро, за сборку и установку женщина не платила, ведь ей помогли друзья.