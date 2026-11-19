Українська блогерка розкрила, скільки грошей їй довелося витратити на облаштування житла в Німеччині. І деякі меблі коштують дешевше, ніж може видатися, поділилася жінка у своєму TikTok.

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Скільки коштує облаштування квартири у Німеччині?

Українка поділилася, що квартира, в яку вона заїхала, була зовсім порожня – і навіть без лампочок. Більшість меблів жінка купувала на німецькому сайті Kleinanzeigen. Ціна речей така:

велика шафа у передпокої – 10 євро;

комод – 49 євро;

шафка – 39 євро;

дзеркало – 5 євро;

люстра – 5 євро.

Комод у дитячій кімнаті, що купили вже вживаним, обійшовся у 40 євро, новий стіл – також 40 євро. Ліжко з матрацом коштувало 70 євро, а два стільці – 20 євро. А шафа обійшлася лише у 5 євро, тож українка зауважила, що це майже безплатно.

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Українка розкрила вартість меблів у квартирі: дивіться відео

У спальні ціни на меблі виявилися трохи вищими:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

комоди – 60 та 70 євро;

шафа – 80 євро;

тумбочка – 10 євро;

ліжко – безплатно;

люстра – 5 євро;

стілець – 10 євро.

Санвузол мав би бути дорогий, але в нас він дуже дешевий. Ми зробили тут косметичний ремонт, бо він був у жахливому стані– поділилася українка.

Одну шафку вдалося підібрати на вулиці, тож вона дісталася безплатно. Пральна машина, практично нова, коштувала всього 150 євро. А ось дзеркало підбирали до шафки – обійшлося воно у 15 євро. Ще 35 євро довелося віддати за кришку на унітаз.

Всі меблі у вітальні купували вживані:

комод – 35 євро;

шафка – 50 євро;

стільчик – 10 євро;

2 люстри – 20 євро;

диван – 300 євро;

полиці – безплатно.

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Ну й останнє – це кухня. Вона мала б бути найдорожча у квартирі, і в нашому випадку також так і є, хоч вона і була у вжитку. І всі меблі, включаючи посудомийну машину і холодильник, обійшлися нам у 500 євро– поділилася українка.

Меблі на усю квартиру обійшлися українці в 1800 євро. Також довелося заплатити за послуги доставки 350 євро, за збір та встановлення жінка не платила, адже їй допомогли друзі.