Українка розповіла про вартість облаштування житла в Німеччині / Колаж 24 Каналу
Українка Людмила Русіна поділилася, що практично усі квартири в Німеччині під оренду порожні, коли в них заїжджають люди. Тож певні кошти доводиться витратити ще й на облаштування.
Українська блогерка розкрила, скільки грошей їй довелося витратити на облаштування житла в Німеччині. І деякі меблі коштують дешевше, ніж може видатися, поділилася жінка у своєму TikTok.
популярні відео
Скільки коштує облаштування квартири у Німеччині?
Українка поділилася, що квартира, в яку вона заїхала, була зовсім порожня – і навіть без лампочок. Більшість меблів жінка купувала на німецькому сайті Kleinanzeigen. Ціна речей така:
- велика шафа у передпокої – 10 євро;
- комод – 49 євро;
- шафка – 39 євро;
- дзеркало – 5 євро;
- люстра – 5 євро.
Комод у дитячій кімнаті, що купили вже вживаним, обійшовся у 40 євро, новий стіл – також 40 євро. Ліжко з матрацом коштувало 70 євро, а два стільці – 20 євро. А шафа обійшлася лише у 5 євро, тож українка зауважила, що це майже безплатно.
Українка розкрила вартість меблів у квартирі: дивіться відео
У спальні ціни на меблі виявилися трохи вищими:
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- комоди – 60 та 70 євро;
- шафа – 80 євро;
- тумбочка – 10 євро;
- ліжко – безплатно;
- люстра – 5 євро;
- стілець – 10 євро.
Санвузол мав би бути дорогий, але в нас він дуже дешевий. Ми зробили тут косметичний ремонт, бо він був у жахливому стані
Одну шафку вдалося підібрати на вулиці, тож вона дісталася безплатно. Пральна машина, практично нова, коштувала всього 150 євро. А ось дзеркало підбирали до шафки – обійшлося воно у 15 євро. Ще 35 євро довелося віддати за кришку на унітаз.
Всі меблі у вітальні купували вживані:
- комод – 35 євро;
- шафка – 50 євро;
- стільчик – 10 євро;
- 2 люстри – 20 євро;
- диван – 300 євро;
- полиці – безплатно.
Ну й останнє – це кухня. Вона мала б бути найдорожча у квартирі, і в нашому випадку також так і є, хоч вона і була у вжитку. І всі меблі, включаючи посудомийну машину і холодильник, обійшлися нам у 500 євро
Меблі на усю квартиру обійшлися українці в 1800 євро. Також довелося заплатити за послуги доставки 350 євро, за збір та встановлення жінка не платила, адже їй допомогли друзі.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter