Угроза реальна: в популярной стране просят туристов не пользоваться приложениями для знакомств

Посольство Соединенных Штатов Америки в Мексике обратилось к своим гражданам с важным заявлением по безопасности. Просят быть чрезвычайно внимательными при использовании приложений знакомств.

В официальном заявлении генеральное консульство США в городе Гвадалахара подтвердило несколько обращений о похищении американцев людьми, с которыми они имели контакт в подобных приложениях. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Бюджетные – не всегда "дешевые": турист объехал весь мир и назвал страны, которые ударят по кошельку

В Мексике призывают избегать приложений для знакомств

Случаи похищения американских граждан были зафиксированы в районах Пуэрто-Вальярты и Нуэво-Наярита. От родственников пострадавших даже требовали значительные суммы денег за их освобождение.

Путешественникам рекомендуют проявлять осторожность при общении с незнакомцами, встречаться с ними исключительно в общественных местах и избегать уединенных локаций, например, жилых помещений или номеров в отелях.

Также посольство призвало к другим мерам безопасности:

перед тем как идти – стоит рассказать друзьям или семье о месте встречи, человека, с которым запланирована встреча. Также назвать приложение, где познакомились;



не следует забывать и об инстинктах – если что-то кажется неправильным, сразу отстраниться от ситуации.

Ранее об опасности для туристов предупредили на Канарских островах.