В офіційній заяві генеральне консульство США у місті Гвадалахара підтвердило декілька звернень про викрадення американців людьми, з якими вони мали контакт в подібних додатках. Про це повідомляє 24 Канал.

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В Мексиці закликають уникати додатків для знайомств

Випадки викрадення американських громадян було зафіксовано в районах Пуерто-Вальярти та Нуево-Наяріта. Від родичів постраждалих навіть вимагали значні суми грошей за їх звільнення.

Мандрівникам рекомендують проявляти обережність під час спілкування з незнайомцями, зустрічатися з ними винятково в громадських місцях та уникати усамітнених локацій, наприклад, житлових приміщень чи номерів у готелях.

Також посольство закликало до інших заходів безпеки:

перед тим як йти – варто розказати друзям чи родині про місце зустрічі, людину, з якою запланована зустріч. Також назвати додаток, де познайомилися;



не слід забувати й про інстинкти – якщо щось здається неправильним, одразу відсторонитися від ситуації.

Раніше про небезпеку для туристів попередили на Канарських островах.