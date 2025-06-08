24 Канал з посиланням на видання Business Insider розповідає, як він стикався з непередбачуваними витратами, навіть у країнах, відомих своєю доступністю. Також дізнаєтеся, де справді вигідно мандрувати.

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Несподівані витрати в "дешевих" країнах

Досвід Луки слугує цінним уроком для мандрівників з обмеженим бюджетом. На початку своєї подорожі він стратегічно шукав напрямки, де можна було б мінімізувати витрати.

У Пакистані, наприклад, він виявив, що хоча вулична їжа була доступною за ціною, знайти комфортне житло виявилося складно. В результаті заплатив за готель значно більше, ніж очікував.



У Пакистані витрати часто перевищують очікувані / Фото Unsplash

Подібна ситуація повторилася в кількох африканських країнах. У Південному Судані вартість проживання в столиці Джубі перевищувала 100 доларів за ніч, попри наявність недорогих закладів харчування. Аналогічно в Ліберії – таксі є єдиним доступним варіантом пересування з аеропорту до міста.

Отже, країни, які спочатку здавалися бюджетними, часто створювали для Луки несподівані фінансові труднощі.

Карибський рай спустошує гаманець

Несподівано для Луки подорожі до Карибського басейну теж стали дорожчими. Хоча регіон славиться своїми приголомшливими пляжами і яскравими вечірками, такі напрямки, як Барбадос і Сент-Люсія, виявилися непомірно дорогими, з високими цінами на авіаквитки й проживання.



Багамські острови / Фото Unsplash

Витрати на харчування теж стали серйозною проблемою, оскільки ціни на продукти стрімко зростають, а обіди в ресторанах – справжній фінансовий тягар. Лука поділився, що під час своєї подорожі він вдавався до дієти з бубликів і арахісового масла.

Навіть Багамські острови, які є популярним місцем для снорклінгу та мальовничих пляжів, не виправдали очікувань з погляду якості та доступності їжі. Так само він виявив, що Австралія – ще один дорогий напрямок, де проживання може перевищувати 50 доларів за ніч у хостелах без кухні.

Де справді вигідно мандрувати

Зважаючи на фінансові труднощі у різних країнах, Лука виділив і кілька локацій, які пропонують співвідношення ціни та якості. Серед них:

Мексика.

Коста-Рика.

Гватемала.

Сальвадор.

Нікарагуа.

Непал.

Узбекистан.

Казахстан.

Деякі балканські країни.

Він застерігає, що мандрівникам слід бути особливо обережними під час пікових туристичних сезонів, коли ціни можуть зростати вдвічі, а то й втричі порівняно зі звичайними.

Зрештою, Лука робить висновок, що суттєва економія залежить не стільки від вибору "дешевої" країни, скільки від ретельного планування.

До слова, на Пальма-де-Майорка туристам загрожують штрафи за низку порушень.