24 Канал со ссылкой на издание Business Insider рассказывает, как он сталкивался с непредсказуемыми расходами, даже в странах, известных своей доступностью. Также узнаете, где действительно выгодно путешествовать.

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Неожиданные расходы в "дешевых" странах

Опыт Луки служит ценным уроком для путешественников с ограниченным бюджетом. В начале своего путешествия он стратегически искал направления, где можно было бы минимизировать расходы.

В Пакистане, например, он обнаружил, что хотя уличная еда была доступной по цене, найти комфортное жилье оказалось сложно. В результате заплатил за отель значительно больше, чем ожидал.



В Пакистане расходы часто превышают ожидаемые / Фото Unsplash

Подобная ситуация повторилась в нескольких африканских странах. В Южном Судане стоимость проживания в столице Джубе превышала 100 долларов за ночь, несмотря на наличие недорогих заведений питания. Аналогично в Либерии – такси является единственным доступным вариантом передвижения из аэропорта в город.

Итак, страны, которые сначала казались бюджетными, часто создавали для Луки неожиданные финансовые трудности.

Карибский рай опустошает кошелек

Неожиданно для Луки путешествия в Карибский бассейн тоже стали дороже. Хотя регион славится своими потрясающими пляжами и яркими вечеринками, такие направления, как Барбадос и Сент-Люсия, оказались непомерно дорогими, с высокими ценами на авиабилеты и проживание.



Багамские острова / Фото Unsplash

Расходы на питание тоже стали серьезной проблемой, поскольку цены на продукты стремительно растут, а обеды в ресторанах – настоящее финансовое бремя. Лука поделился, что во время своего путешествия он прибегал к диете из бубликов и арахисового масла.

Даже Багамские острова, которые являются популярным местом для снорклинга и живописных пляжей, не оправдали ожиданий с точки зрения качества и доступности еды. Так же он обнаружил, что Австралия – еще одно дорогое направление, где проживание может превышать 50 долларов за ночь в хостелах без кухни.

Где действительно выгодно путешествовать

Учитывая финансовые трудности в разных странах, Лука выделил и несколько локаций, которые предлагают соотношение цены и качества. Среди них:

Мексика.

Коста-Рика.

Гватемала.

Сальвадор.

Никарагуа.

Непал.

Узбекистан.

Казахстан.

Некоторые балканские страны.

Он предостерегает, что путешественникам следует быть особенно осторожными во время пиковых туристических сезонов, когда цены могут расти вдвое, а то и втрое по сравнению с обычными.

В конце концов, Лука делает вывод, что существенная экономия зависит не столько от выбора "дешевой" страны, сколько от тщательного планирования.

К слову, на Пальма-де-Майорка туристам грозят штрафы за ряд нарушений.