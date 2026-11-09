Такого не ожидала: украинка рассказала, что ей подарили гости на свадьбе в США

По словам украинки Юлии, в целом в США наиболее распространены три варианта свадебных подарков: что-то из списка пожеланий молодоженов, деньги и подарочные карты. Впрочем, девушку все же удивили подарки – а точнее, их отсутствие. Об этом она рассказала в своем блоге в TikTok.

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Почему подарки на свадьбу в США удивили украинку?

Невеста призналась, что на свадьбу от американских гостей не получила ни одного подарка. Сама украинка предположила, что так случилось потому, что она не подготовила список пожеланий.

Я к этому была готова, но все равно, когда ты с этим сталкиваешься на самом деле, это как-то очень странно, потому что у нас по-другому. И не обижаешься на людей, потому что… Ну, наверное, здесь так– поделилась девушка.

В комментариях многие украинцы также удивлялись тому, что люди приходят на свадьбу с пустыми руками. Между тем другие комментаторы поделились собственным опытом посещения свадеб в других странах.

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Украинка рассказала о подарках на свадьбу в США: смотрите видео

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Сестра вышла замуж в Италии, ни одного букета цветов от итальянцев, только наши с цветами, более 100 человек. Это тоже запомнилось– рассказали в комментариях.

Также некоторые отметили, что в США считается нормой подарить такую сумму денег, которую молодожены потратили на одного человека в ресторане. То есть если банкет обошелся в 50 долларов на человека, то такую же сумму считается приемлемым положить в конверт.

При этом блогерша также рассказала, что часто дарят подарочные карты на ужин в ресторане, концерт или просто в магазин. При этом суммы на этих подарочных картах небольшие – от 25 до 100 долларов.