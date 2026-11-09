Такого не очікувала: українка розкрила, що їй подарували гості на весіллі у США

За словами українки Юлії, загалом у Штатах найбільш поширеними є 3 варіанти весільних подарунків: щось зі списку бажаного молодят, гроші та подарункові картки. Втім, дівчину все ж здивували подарунки – а точніше, їхня відсутність. Про це вона розповіла у своєму блозі в TikTok.

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Чому подарунки на весілля в США здивували українку?

Наречена зізналася, що на весілля від американських гостей не отримала жодного подарунка. Сама українка припустила, що трапилося так через те, що вона не підготувала вішлист.

Я до цього була готова, але все одно, коли ти з цим по факту стикаєшся, воно якось дуже дивно, бо в нас інакше. І не ображаєшся на людей, тому що… Ну, мабуть, тут так– поділилася дівчина.

У коментарях чимало українців також дивувалися тому, що люди приходять на весілля з порожніми руками. Тим часом інші коментатори поділилися власним досвідом відвідування весіль в інших країнах.

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Українка розповіла про подарунки на весілля у США: дивіться відео

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Сестра вийшла заміж в Італії, ні один букет квітів з боку італійців, тільки наші з квітами, понад 100 людей. Теж запам’яталось– розповіли в коментарях.

Також деякі зауважили, що в США вважається нормою подарувати таку суму грошей, яку молодята витратили на одну особу в ресторані. Тобто якщо бенкет обійшовся у 50 доларів на особу, тоді таку ж суму вважається прийнятним покласти у конверт.

При цьому блогерка також розповіла, що часто дарують подарункові картки на вечерю у ресторані, концерт чи й просто у магазин. Причому суми на цих подарункових картках невеликі – від 25 до 100 доларів.