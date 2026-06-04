Выкорчевал деревья и остановил движение в городе: по Риму пронесся торнадо
В среду утром, 3 июня, по столице Италии пронеслась непогода – торнадо привел к падению деревьев, затоплениям в нескольких районах и серьезным проблемам в движении транспорта.
Сильный ливень в Риме начался рано утром, а потом в районе Конка-д'Оро еще и образовался торнадо. Он поднял рыночный киоск и бросил его на припаркованный неподалеку автомобиль, пишет Ansa.
Интересно Из Германии до украинской границы: скоро запустят новый железнодорожный маршрут по Европе
Что известно о торнадо в Италии?
Наибольшие проблемы с непогодой почувствовали районы Номентано, Саларио и Париоли.
Сильный торнадо задел несколько районов муниципалитета Рим III, в частности районы Прати Фискали, Конка д'Оро и Туфелло. К счастью, о серьезных травмах не сообщалось,
– заявил Паоло Эмилио Маркионне, глава муниципалитета Рим III.
Несколько человек получили незначительные травмы в результате непогоды, и в основном местные жители просто испугались. Впрочем, торнадо все же нанес значительный ущерб и частным домам, и городской инфраструктуре.
По Риму пронесся шторм: смотрите видео
Сейчас уже известно, что в городе упало около 50 деревьев, повреждены некоторые светофоры и дорожные знаки, а также участки тротуаров.
Сейчас продолжаются многочисленные мероприятия для устранения чрезвычайной ситуации и восстановления условий безопасности,
– добавил глава муниципалитета.
К слову, всего несколько дней назад южным побережьем Италии пронеслось мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла с эпицентром недалеко от города Козенца. Толчки ощущались во многих регионах страны, и о пострадавших пока не сообщают.