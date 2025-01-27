В США впервые за 7 лет расцвел "трупный цветок": люди сходятся, чтобы вдохнуть запах гнили

В Нью-Йорке в Бруклинском ботаническом саду расцвел "трупный цветок". Он раскрылся впервые после прибытия туда в 2018 году.

Это растение цветет крайне редко. Пройдет как минимум несколько лет, прежде чем это повторится. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Бруклинском ботаническом саду впервые расцвела Amorphophallus gigas

Бруклинский ботанический сад объявил о начале цветения "трупного цветка" с утра пятницы 24 января. Некоторые жители Нью-Йорка даже пропустили работу и отменили планы, чтобы стать свидетелями чуда природы.

Люди фотографировали редкое растение на телефоны и смело вдыхали его печально известный запах, который напоминает аромат гнилой плоти.

Там пахнет ногами, сыром и тухлым мясом. Это просто пахло как худшая возможная комбинация запахов. Это было отвратительно,

– сказал Элайджа Блейдс.

"Трупный цветок" в Бруклинском ботаническом саду: смотрите видео

Это растение привезли в Бруклинский ботанический сад в 2018 году, и вот только в 2025 году оно впервые раскрылось.

Справка. Редкая Amorphophallus gigas широко известна как "трупный цветок". Это растение происходит из Суматры и известно своим крайне неприятным запахом, который оно использует для привлечения опылителей. В естественной среде она расцветает только раз в 7 – 10 лет.

В Сиднее тоже расцвел "трупный цветок"

Это растение есть в немногих ботанических садах мира и его цветение – уже редкость. Однако на этой неделе оно расцвело и в оранжерее Сиднея. Редкое событие случилось в четверг, 23 января.

Тысячи людей по несколько часов стояли в очередях, чтобы почувствовать этот уникальный аромат носков и гнилого мусора.

Очереди в Сиднее: смотрите видео

Это был первый случай за 15 лет, когда в Королевском ботаническом саду Сиднея зацвел трупный цветок.