Обул шлепанцы – штраф 2 500 евро: популярная локация Италии ввела странный запрет

Пешеходный маршрут Via dell'Amore, расположенный в национальном парке Чинкве-Терре в Италии, вновь открылся для туристов прошлым летом после длительной 12-летней реконструкции. В то же время доступ к тропе имеет ряд ограничений.

Одно из таких касается соответствующей обуви. Хождение по тропинке в шлепанцах или тапочках влечет за собой штраф в размере до 2 500 евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Туристам запретили шлепанцы в нацпарке Чинкве-Терре

В 2019 году местные власти ввели запрет на использование открытой или гладкой обуви, в частности шлепанцев и тапочек, на пешеходных тропах в пределах Национального парка Чинкве-Терре. Нарушителям этого запрета может грозить штраф до 2 500 евро.

Чиновники также объявили, что специально назначенные патрули будут следить за соблюдением требований по обуви на тропах.

Кроме того, туристы, которые планируют пройти знаменитой "Тропой любви", соединяющей города Риомаджоре и Манарола, теперь должны приобрести билеты заранее. Билеты стоимостью 12,50 евро можно приобрести онлайн или в местной кассе. Для управления потоком посетителей доступ к тропе будет ограничен до 400 человек в час.

Будут и другие ограничения

В летний сезон 2025 на нескольких самых популярных тропах Чинкве-Терре будет введено одностороннее движение, чтобы повысить безопасность посетителей и эффективнее управлять пешеходным движением.

Эта ограничительная мера, уже успешно опробована в 2023 и 2024 годах, направлена на улучшение использования тропы и обеспечения безопасности посетителей,

– заявило руководство нацпарка Чинкве-Терре.



Живописное Чинкве-Терре / Фото Unsplash

Так, тропа Монтероссо-Вернацца, соединяющая два наиболее посещаемые города региона, будет работать в одностороннем движении. Это изменение будет действовать с 9:00 до 14:00 в наиболее загруженные дни, а именно с 19 по 21 апреля, с 25 по 27 апреля, 1 мая, 29 и 31 мая, а также 1 и 2 июня.

При этом в недавнем объявлении администрация Чинкве-Терре поощрила туристов открыть для себя некоторые из менее известных троп региона. В частности, Sentiero Verde Azzurro, также известный как Голубая тропа, будет доступен в обоих направлениях без каких-либо ограничений.

К слову, на сардинском пляже Туэрредда придется бронировать место на пляже онлайн.