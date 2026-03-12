Путешествия в Польшу подорожают: уже в этом году там может появиться туристический сбор
- В Польше могут ввести туристический сбор, который заставит туристов тратить больше на отдых в стране.
- От уплаты сбора планируют освободить членов многодетных семей, лиц с инвалидностью и людей, старше 70 лет.
Польша благодаря близости к Украине является популярным, а также бюджетным выбором для проведения отпуска. Впрочем, уже в этом году это может измениться.
Попытки ввести туристический сбор в Польше делались неоднократно – впрочем, этот раз все указывает на то, что инициативу таки могут одобрить, пишет In Poland.
Что изменится после введения туристического сбора?
Если туристический сбор все же введут, тогда практически каждый, кто планирует отдых в Польше, будет вынужден потратить больше. Согласно формулировке законопроекта, муниципальные советы смогут взимать сбор со всех людей, останавливающихся в городе более чем на 24 часа с туристической, рекреационной или учебной целью.
Налог, впрочем, не будет обязательным к введению.
Сейчас также еще не определена и окончательная сумма этого сбора в сутки, но ранее озвучивались различные суммы – от 5 до 11 злотых. Но от его уплаты планируют освободить несколько категорий туристов:
- членов многодетных семей;
- лиц с инвалидностью;
- лиц, старше 70 лет.
Кстати, к правительству ранее обращался с просьбой ввести налог для туристов Краков. Этот город является вторым по величине в Польше и самым популярным туристическим направлением в стране. Только в 2024 году город посетили более 7 миллионов туристов, и 900 000 из них – иностранцы, пишет Записки из Польши.
Что еще следует знать перед поездкой в Польшу?
Польша срочно закрыла часть воздушного пространства в стране. Это ограничение продлится до 9 июня из-за угрозы неизвестных беспилотников.
Кроме того, не все украинцы знают, что могут спрашивать пограничники на польской границе. Из-за одной простой ошибки в страну могут не пустить.