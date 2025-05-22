Wizz Air празднует День рождения: для клиентов акция – полное возмещение стоимости билетов

Wizz Air отмечает свое 21-летие. По этому случаю запустила новую акцию – позволяющую клиентам получить возмещение стоимости билетов на рейсы.

Победители акции будут объявлены уже 9 июня. Что известно об акции рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.

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У Wizz Air новая акция

Авиакомпания Wizz Air запустила новую рекламную кампанию для путешественников, которые хотят забронировать авиабилеты.

Для участия в акции необходимо приобрести авиабилет стоимостью до 1 000 евро в любом направлении. Это акционное предложение действительно для билетов, приобретенных в период с 21 по 25 мая, с вылетами, запланированными на период до 30 июня.

Для завершения процесса клиентам необходимо ввести код, полученный при бронировании, в специальную форму на сайте авиакомпании.

Wizz Air выберет 21 победителя среди всех участников своей акции. Каждый победитель получит возмещение стоимости билета в виде кредитов, которые можно будет использовать для будущих перелетов с авиакомпанией. Победители будут объявлены 9 июня.

Обратите внимание, что участие в акции могут принимать лица в возрасте от 18 лет.

К слову, ранее Wizz Air добавил новые рейсы из Брашова и Тимишоары.