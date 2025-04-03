Контроль станет жестче: Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев
- Чехия планирует ввести более жесткие правила для беженцев, включая запрет на повторную подачу заявления на убежище, если другая страна ЕС приняла решение о депортации.
- Изменения будут подлежать обсуждению в парламенте в апреле 2025 года, и они направлены на усиление безопасности в стране.
Правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей приюта и иностранных граждан, проживающих в стране. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в парламенте уже в апреле 2025 года.
Как планируют ужесточить законодательство и кого коснутся новые правила в Чехии рассказывает 24 Канал со ссылкой на CTK.
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Чего ждать беженцам в Чехии в 2025-м
Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.
Основные изменения таковы:
- высланные иностранцы не смогут повторно подать заявление на убежище;
- если другая страна ЕС приняла решение о депортации, Чехия не будет пересматривать его;
- решение об отказе в убежище и депортации будут принимать одновременно;
- суд должен рассматривать вопрос депортации в случае осуждения мигранта за преступление;
- мигрантов обяжут проходить эпидемиологический скрининг;
- полиция и власти получат доступ к информации с мобильных телефонов мигрантов для идентификации;
- власть сможет контролировать место жительства искателей убежища, ограничивать их социальные гарантии и доступ к работе;
- ускорят рассмотрение дел о международной защите – от 5 недель до года.
Отмечается, что это меры по усилению безопасности в стране, но организации по защите прав мигрантов критикуют их, называя политическим маневром накануне предстоящих выборов.
К слову, согласно отчету Министерства внутренних дел, в прошлом году Чехия получила 1 363 заявления о предоставлении международной защиты. Большинство из них поступили от граждан Узбекистана, Украины и Вьетнама.
Ранее 24 Канал писал о том, что Германия готовит строгие правила для незанятых украинцев.