Словакия больше заработала на беженцах, чем потратила: сколько украинцы внесли в бюджет страны

Украинцы, проживающие за рубежом, все больше интегрируются в страны пребывания, активно ища работу, чтобы удовлетворить свои финансовые потребности. И многие из этих лиц получают меньше социальных выплат, чем платят налогов.

Поэтому страны тоже не страдают от пребывания беженцев. Например, стало известно, что беженцы из Украины принесли бюджету Словакии вдвое больше, чем расходы, понесенные на их помощь, пишет 24 Канал.

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Украинцы принесли немалую сумму бюджету Словакии

По данным Института финансовой политики, в Словакии украинцы составляют 40% из более 122 000 иностранных работников, работающих в стране.

Их вклад значительно пополнил государственные доходы, добавив в прошлом году 217 миллионов евро в виде подоходного налога, обязательных сборов и акцизов, включая НДС.

В то же время за этот период расходы на помощь беженцам достигли 98 миллионов евро, которые были направлены прежде всего на проживание и образование украинских детей. Примечательно, что две трети этих расходов были профинансированы за счет фондов Европейского Союза.

Правительственный анализ указывает на то, что украинские работники могли бы сыграть решающую роль в решении проблемы нехватки рабочей силы в различных секторах экономики Словакии.

Подобная ситуация и в Польше – украинцы приносят больше денег, чем страна тратит на них.