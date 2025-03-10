В Нидерландах запретили украинские номера: они больше недействительны

Отныне украинские авто в Нидерландах должны иметь местные номера. Соответствующие изменения начали действовать с 4 марта 2025 года.

Владельцы авто из Украины должны пройти обязательную перерегистрацию, поскольку украинские автомобильные номера утратили силу на территории Нидерландов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SUV News.

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Новые правила для украинских автомобилей в Нидерландах

Власти страны унифицировали требования к транспортным средствам на своей территории, чтобы все автомобили соответствовали местным экологическим и техническим стандартам.

Теперь управление транспортных средств Нидерландов будет проверять данные только в местных страховых базах, что делает невозможным использование украинских полисов автогражданки.

Украинцы, проживающих в Нидерландах, в частности беженцы, отныне обязаны:

зарегистрировать транспортное средство в регистрационном управлении транспортных средств Нидерландов (RDW);

получить новые местные номерные знаки;

оформить страховку в нидерландской страховой компании;

пройти технический осмотр (APK) по местным стандартам.

За невыполнение требований предусмотрен штраф.

Напомним, что срок пребывания украинцев с временной защитой на территории ЕС автоматически продлен. Украинцы в Нидерландах со статусом беженца имеют право находиться в стране по крайней мере до 4 марта 2026 года.