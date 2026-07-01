Уже с 1 июля: для украинцев в Польше ввели новые ограничения

Уже с 1 июля в Польше планируются очередные изменения для украинцев –, в частности, отныне беженцы будут иметь ограниченный доступ к коллективному жилью.

Уже 1 июля, сегодня, вступает в силу поправка к закону, которая постепенно отменяет помощь гражданам Украины в Польше, пишет InPoland.

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Что стоит знать об изменениях для украинцев в Польше?

Уже начиная с 2025 года в Польше начали вводить определенные ограничения для украинцев. Началось с того, что безработные украинцы лишились доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию. Также ограничили выплату 800+: теперь она зависит сразу от двух факторов – экономической активности родителей и обучения ребенка в польском учебном заведении.

Граждане Украины, имеющие статус UKR, могут получить медицинскую помощь только в том случае, если у них есть медицинская страховка – то есть при условии трудоустройства, ведения бизнеса или регистрации в качестве безработных.

А вот с 1 июля 2026 года в Польше планируют очень сильно ограничить право на проживание в центрах коллективного размещения. Право на бесплатное проживание потеряют представители уязвимых групп – украинские женщины и их дети старше одного года, а также пожилые люди, получающие польские пенсии. При этом неважно, каков именно размер пенсии – несколько тысяч, сотен или даже десятков злотых.

Вместе с тем право на бесплатное проживание в коллективных центрах в дальнейшем останется за:

беременным женщинам;

женщинам с детьми в возрасте до 1 года;

людями с инвалидностью;

пенсионерам, не получающим польскую пенсию и не имеющим родственников в стране.

Что еще стоит знать украинцам в Польше?

Все больше украинцев, приезжающих в Польшу в 2026 году, не могут получить там статус PESEL UKR – вместо этого они получают PESEL со статусом NUE. Это связано с тем, что в польском правительстве считают, что многие украинцы не бегут от войны, а едут в Польшу на заработки.

В связи с этим проверки ужесточились, и украинцы, приезжающие в Польшу из регионов Украины, где не ведутся непосредственно боевые действия, могут получить отказ в предоставлении статуса.