О своей жизни в Швеции мужчина рассказывает на странице своего блога.

Как можно бесплатно жить в Швеции?

Дом, в котором поселился Андрей, расположен в отдаленной местности в часе езды от ближайшего города. Владельцы поместья предоставили путешественникам не только просторное жилье, но и автомобиль для необходимых поездок.

Главным условием такого проживания стал ежедневный уход за тремя котами и курицами, пока хозяева дома находятся в отпуске. При этом расходы на топливо для машины и питание пара полностью покрывает за свой счет.

"Мы бесплатно живем в Швеции, ухаживая за тремя котиками. Продукты покупаем сами, потому что нам и так бесплатно предоставляют жилье и машину. Но бензин мы покупаем самостоятельно", – отметил Андрей.

Украинец рассказал о специфике жизни в шведской деревне: смотрите видео

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Доверие и предыдущий опыт в пет-ситтинге

По словам украинца, временный уход за чужими животными во время отсутствия хозяев чрезвычайно распространен в Европе. Впрочем, решающим фактором остается доверие, поэтому для успешного поиска такого жилья желательно иметь положительные отзывы от предыдущих владельцев.

"Это не первый наш раз. Раньше мы были в Испании и присматривали за двумя собачками. Потом мы поехали на Кипр, где присматривали за котиком моей подруги", – рассказал мужчина.

Повседневная жизнь в шведской глубинке имеет свою специфику из-за значительной изоляции от цивилизации. Ближайший продуктовый магазин расположен в 60 километрах от усадьбы, поэтому путешественникам приходится отправляться за покупками только раз в неделю.

Покой на лоне природы и удаленная работа

Несмотря на то, что по соседству почти нет людей, пара находит преимущества в окружающей скандинавской природе. В свободное время они рыбачат на озерах, гуляют по лесу, собирают грибы и ягоды.

"Впрочем, этот вариант подходит не всем. Но мы работаем онлайн и обожаем животных. Для нас это идеальный вариант", – добавил Андрей.

Кстати, ранее мы писали о плюсах и минусах жизни в Швеции. Перед переездом в эту страну стоит учесть несколько нюансов. В частности, то, что персональный номер, открывающий доступ ко многим услугам, можно получить только после года пребывания в стране. Без него сложнее арендовать жилье и пользоваться скидками.

Украинка Асият Дорохова, переехавшая в эту страну, рассказала, что поначалу государственной помощи может не хватать на жизнь, однако после получения номера поддержка увеличивается: государство продолжает оплачивать жилье и выплачивает взрослому почти 500 евро. Найти работу также непросто, и многое зависит от знания шведского или английского языков.