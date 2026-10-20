Про своє життя у Швеції чоловік розповідає на сторінці свого блогу.

Як можна безкоштовно жити у Швеції?

Будинок, у якому поселився Андрій, розташований у віддаленій місцевості за годину їзди від найближчого міста. Власники маєтку надали мандрівникам не лише просторе житло, а й автомобіль для необхідних поїздок.

Головною умовою такого проживання став щоденний догляд за трьома котами та курками, поки господарі будинку перебувають у відпустці. Водночас витрати на пальне для машини та харчування пара повністю покриває власними коштами.

"Ми безкоштовно живемо у Швеції, доглядаючи за трьома котиками. Продукти купуємо самі, бо нам і так безоплатно надають житло та автівку. Але бензин ми купуємо самостійно", – зазначив Андрій.

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Довіра та попередній досвід у пет-сітингу

За словами українця, тимчасовий догляд за чужими тваринами під час відсутності господарів надзвичайно поширений у Європі. Утім, вирішальним фактором залишається довіра, тому для успішного пошуку такого житла бажано мати схвальні відгуки від попередніх власників.

"Це в нас не вперше. Раніше ми були в Іспанії і доглядали за двома песиками. Потім ми поїхали на Кіпр, де дивились за котиком моєї подруги", – розповів чоловік.

Побут у шведській глибинці має власну специфіку через значну ізоляцію від цивілізації. Найближчий продуктовий магазин розташований за 60 кілометрів від маєтку, через що мандрівникам доводиться вирушати на закупи лише раз на тиждень.

Спокій серед природи та дистанційна зайнятість

Попри те, що по сусідству майже немає людей, пара знаходить переваги в навколишній скандинавській природі. У вільний час вони рибалять на озерах, гуляють у лісі, збирають гриби та ягоди.

"Втім цей варіант не всім підходить. Але ми працюємо онлайн і обожнюємо тварин. Для нас це ідеальний варіант", – додав Андрій.

До речі, раніше ми писали про плюси та мінуси життя у Швеції. Перед переїздом до цієї країни варто врахувати кілька нюансів. Зокрема, те, що персональний номер, який відкриває доступ до багатьох послуг, можна отримати лише після року перебування в країні. Без нього складніше орендувати житло та користуватися знижками.

Українка Асіят Дорохова, яка переїхала до країни, розповіла, що спочатку державної допомоги може не вистачати на життя, однак після отримання номера підтримка зростає: держава продовжує оплачувати житло й виплачує дорослому майже 500 євро. Знайти роботу також непросто, і багато залежить від знання шведської або англійської мов.