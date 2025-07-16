"Иногда кажется, что мы в Украине": блогерша сравнила жизнь в Польше и США
- Украинский блогер Лиза Жданович переехала из США в Варшаву и считает, что жизнь в Польше значительно отличается от американской.
- Среди преимуществ жизни в Варшаве она отметила недорогое жилье, возможность отдать ребенка в украинский садик, легкость оформления документов, а также близость к родным.
Украинка Лиза Жданович после жизни в США переехала в Варшаву и поделилась своими впечатлениями от проживания в Польше.
Блогерша с семьей уже месяц назад переехала в Варшаву, и призналась, что жизнь там существенно отличается от США, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток liza.zhdanovich.
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Украинка рассказала о жизни в Варшаве
Блогерша поделилась, что о переезде в Варшаву несколько жалеет – жалеет, что не решилась на него раньше, ведь жизнь в Польше ей очень нравится.
Украинка рассказала о жизни в Варшаве после США: смотрите видео
И всего за месяц пребывания в столице страны она уже успела сделать немало, и рассказала о преимуществах Варшавы:
- относительно недорогое жилье;
- ребенка можно отдать в украинский садик;
- легче оформить документы.
Кроме того, блогер рассказала, что в гости к ним наконец приехала ее мама, а также скоро приедут родные, с которыми женщина давно не виделась. Это – еще одно преимущество жизни в Польше.
Многие люди так и не поняли нашего решения переехать из США в Польшу. Но большинство поддержали, и за это вам большое спасибо, – поделилась женщина.
Также она рассказала, что иногда ей кажется, будто она живет в Украине: в Варшаве даже есть кинотеатр с фильмами на украинском языке. А там ей наконец нашлось найти сырный попкорн, который не очень популярен в США.
Кстати, ранее мы уже мы уже писали о плюсах и минусах жизни в Варшавеи, о которых нужно знать перед переездом.